В День Победы 2023 жители Липецка почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Митинг на площади Героев в Липецке 9 Мая 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром 9 Мая в Липецке состоялся традиционный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площади Героев собрались сотни липчан. Жители пришли сюда целыми семьями, с бабушками и дедушками, детьми. На мероприятии также собрались участники СВО, руководители города и области, депутаты, представители силовых структур, общественники.

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Митинг начался с театрализованного пролога «Встань, лейтенант». Творческий коллектив исполнил хореографическую композицию под пронзительные строки Роберта Рождественского. Затем память героев почтили минутой молчания.

Митинг на площади Героев в Липецке 9 Мая 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане возложили цветы к Вечному огню, мысленно и вслух благодаря предков за их подвиг. Кто-то крестился, некоторые украдкой смахивали слезы. Родители подводили к мемориалу детей, рассказывая о значении 9 Мая для нашей страны.

Митинг на площади Героев в Липецке 9 Мая 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году на площади царила особая атмосфера. Пришедшие не могли сдержать эмоций. Они искренне радовались, пели победные песни, а одна пожилая пара кружилась под «Майский вальс». Кажется, что в этом году горожане как-то иначе прочувствовали этот праздник.

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы из Мариуполя, приехали в Липецк год назад, - поделился с lipetsk.kp.ru Иван, пришедший на митинг с супругой, внуком, сыном и невесткой. – Тесть воевал – Стаханов Василий Яковлевич. Был танкистом. Получил тяжелое ранение в боях на Курской дуге. Также Киев освобождал. Рассказывал, как закапывали в землю танки перед атакой. Дошел до Праги. Там и встретил Победу. Наша семья гордится им! Теперь рассказываю внуку о его прапрадедушке и той страшной войне. Мы должны сохранить память о наших героях!

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанке Александре едва исполнилось 6 лет, когда началась Великая Отечественная война. Ее семья, в которой было пятеро детей, тогда жила под Воронежем.

- Страшно было, - вспоминает женщина. – Над нами летали немецкие самолеты, а в поселке стояли солдаты, пушки, минометы. Помню, ночью летят фашисты, а куда бежать? Мама нас собирала всех на крыльце дома. Садились, жались друг к другу. И все. Что будет, то будет.

Напомним, вечером в парках областного центра стартуют интерактивные программы и выступления. Афиша мероприятий здесь.

День Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

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