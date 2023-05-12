Энергетики «Липецкэнерго» присоединились к Международной акции «Сад памяти»

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» поддержал ежегодную экологическую акцию памяти погибших героев Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Сад памяти» и национального проекта «Экология» энергетики высадили сеянцы сосен на площади свыше 4 га в районе Силикатных озёр.

В этом году региональная акция собрала рекордное количество участников – волонтёров из тридцати организаций, представителей органов власти и местного самоуправления, работников лесной отрасли и жителей Липецка – всего около 600 человек. Активисты высадили 19 тысяч сеянцев сосны.

«Участие специалистов «Липецкэнерго» в акции «Сад памяти» стало традиционным. Высаживая деревья в память о подвиге участников Великой Отечественной войны, энергетики отдают дань памяти людям, которые ценой своей жизни победили фашизм и отстояли нашу свободу, а также вносят вклад в сохранение природы региона», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»