«Липецкэнерго» открывает двери для будущих энергетиков

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» при взаимодействии c кафедрой электрооборудования Липецкого государственного технического университета и Липецкого металлургического колледжа состоялся День открытых дверей, который посетили более 70 студентов высших и среднеспециальных образовательных учреждений.

Приветствуя гостей, директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин подчеркнул, что в компании понимают, что будущее энергетики, как и всей страны, за молодежью. Поэтому в филиале создаются все условия для поддержки молодых специалистов, а текущий год объявлен «Годом молодого специалиста».

«Кафедра электрооборудования Липецкого государственного технического университета является базовой кафедрой «Липецкэнерго». В филиале работает более ста наших выпускников. Мы уверенно предлагаем студентам продолжить свой трудовой путь в «Липецкэнерго», – обратилась к собравшимся доктор технических наук, профессор кафедры электрооборудования ЛГТУ Виолетта Зацепина.

Видеоролики об энергетиках, которые добились успехов в карьере, продемонстрировали возможности для реализации профессиональных и личностных амбиций в «Липецкэнерго».

«Дни открытых дверей – один из форматов профориентационных мероприятий, которые проводятся в «Липецкэнерго» на регулярной основе. Они дают возможность молодым людям взглянуть на профессию энергетика изнутри, сформировать представление об энергетической отрасли. Мы используем такие встречи, чтобы заинтересовать молодых людей и мотивировать их приходить к нам на работу», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.