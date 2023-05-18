Фонд «Милосердие» поддержал липецких книголюбов

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Фонд «Милосердие» помог провести в Липецке ежегодный городской праздник читающих семей. На нем по традиции чествовали лучших друзей муниципальных библиотек.

Теплое атмосферное мероприятие прошло в центральной библиотеке имени Сергея Есенина. Оказалось, что в наш цифровой век двести книг в год для самых активных липецких книголюбов – это не предел, а общий читательский стаж некоторых из них близок к полувеку.

На празднике 28 самых читающих семей получили подарки от фонда. Это мамы и папы, бабушки и дедушки, дети и внуки, предпочитающие проводить свободное время с книгой в руках.

Гости праздника смогли стать участниками мастер-классов, где осваивали технику росписи по дереву и оригами. Все желающие увидели представление пальчикового театра, пролистали 3D - книги, а также издания, которые передают запахи, или, например, позволяют на ощупь узнать, какие носы у разных зверей.

Концертная праздничная программа включала выступления самих книголюбов, а также юных талантов из городских школ искусств.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».