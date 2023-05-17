Почетное звание «Заслуженный энергетик» присвоено троим сотрудникам «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

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В филиале «Рязаньэнерго» почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоены заместитель директора филиала по реализации услуг Владимир Воронков и старший мастер Рязанского района электрических сетей Николай Харламов. «Заслуженным энергетиком Костромской области» стал мастер бригады по диагностике электрооборудования Костромского района электрических сетей «Костромаэнерго» Николай Гершанович.

Нагрудный знак и удостоверение к почетному званию за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд сотрудникам филиалов вручили главы регионов – губернатор Костромской области Сергей Ситников и Рязанской области Павел Малков.

Владимир Воронков, Николай Харламов и Николай Гершанович прошли долгий трудовой путь, зарекомендовав себя квалифицированными специалистами, способными решать сложные производственные вопросы. Инициатива представления работников к поощрению государственными наградами исходит от энергокомпании, гордящейся своими профессионалами.

«Звание «Заслуженного энергетика» подтверждает высокую квалификацию наших сотрудников, готовность к самоотверженному труду, желание приносить пользу Родине. Их деятельность важна и для регионов, и для граждан, ведь от них зависит работа социально значимых объектов, экономическое развитие территорий, свет и тепло в домах. Поздравляю работников Обществ с почетным званием и желаю дальнейших успехов», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.