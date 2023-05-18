Игорь Артамонов: Благодаря вашему труду у жителей региона есть доступ ко всем цифровым услугам и сервисам

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов вручили награды сотрудникам телекоммуникационных компаний радиостанций и ТВ, которые работают в регионе. Торжественная церемония состоялась в большом зале правительства Липецкой области и была приурочена ко Дню радио, который отмечают в мае.

Среди номинантов – журналисты, инженеры, технические специалисты по установке оборудования, менеджеры и руководители подразделений.

«Современные виды связи, интернет, телевидение, радио, делают нашу жизнь более комфортной, насыщенной, разнообразной. Благодаря вашему труду у жителей региона есть доступ ко всем цифровым услугам и сервисам, актуальным новостям. В сфере электронных коммуникаций региона трудятся настоящие профессионалы, ответственные и творческие люди», – сказал Игорь Артамонов.

В 2023 году Липецкая область вошла в число лидеров среди российских регионов по цифровой зрелости. Это результат реализации сразу нескольких проектов правительства и активной работы телекоммуникационных компаний.

С 2020 года при поддержке губернатора был запущен совместный с компанией «Ростелеком» проект «Цифровизация сельских поселений», благодаря которому к интернету подключили порядка 300 сёл. Провайдер проложил почти три тысячи километров оптоволоконного кабеля и инвестировал в проект 783 миллиона рублей. На данный момент более 96% домохозяйств региона получили доступ к цифровым сервисам – в том числе и совсем дальние и небольшие деревни, где живет 250 человек и более.

Для строительства новой инфраструктуры используют сети, созданные в рамках национального проекта «Цифровая экономика». К концу 2021 года «Ростелеком» подключил все социальные объекты региона, такие как школы и ФАПы, в том числе в малых населённых пунктах, к интернету; оптика пришла в сельские Дома культуры и библиотеки.

За последний год в рамках уже федеральной инициативы «Устранение цифрового неравенства 2.0» было установлено 30 базовых станций в небольших населенных пунктах, благодаря чему их жители могут не только совершать звонки, но и пользоваться мобильным интернетом. При этом операторы продолжают совершенствовать инфраструктуру, модернизируя старое оборудование и устанавливая новое.

Благодаря этому стабильная связь появилась в новых коттеджных поселках, популярных туристических локациях, а также вдоль ж/д путей и трассы М4. Сервисы для дистанционного управления приборами, интернет вещей и интернет-звонки с помощью LTE и Wi-Fi стали привычными для многих липчан, а на 100% территории региона доступно спутниковое ТВ-вещание.

Кроме того, новые технологии активно используют в городском управлении и обеспечении безопасности. Число камер, подключенных к региональной платформе видеонаблюдения, выросло до 8000 устройств. При этом внедряется система видеоаналитики. Камерами оснащены не только городские пространства и парки, но и жилые микрорайоны, в том числе, благодаря умным домофонам. Их число растет, а некоторые из них уже оснащены не только видеонаблюдением, но и тревожной кнопкой и поквартирной системой оповещения. Это также результат пилотного проекта Правительства. В 2022 в Липецке также появились первые умные остановки, а также умная опора от «Ростелекома» и «Унифона».

В Липецке располагаются ключевые для отрасли контакт-центры, которые обслуживают всю Россию. Липчане помогают международным и российским операторам работать без перебоев, принимают звонки на прямую линию президента, обеспечивают видеонаблюдение на ЕГЭ по всей стране и техподдержку связи для ключевых компаний.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.