Игорь Артамонов вручил награды работникам «Ростелекома»

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Торжественная церемония была приурочена ко Дню радио, который отмечают в мае.

Благодарностями губернатора Липецкой области и почетными грамотами Липецкого областного Совета депутатов были отмечены 13 сотрудников «Ростелекома», которые принимают участие в реализации важных для региона задач: инженеры, технические специалисты из Липецка и районов, руководитель проектов для государственных структур.

«Современные виды связи, интернет, телевидение, радио, делают нашу жизнь более комфортной, насыщенной, разнообразной. Благодаря вашему труду у жителей региона есть доступ ко всем цифровым услугам и сервисам, актуальным новостям. В сфере электронных коммуникаций региона трудятся настоящие профессионалы, ответственные и творческие люди», – сказал Игорь Артамонов.

С 2020 года при поддержке губернатора был запущен совместный с компанией «Ростелеком» проект «Цифровизация сельских поселений», благодаря которому к интернету подключили порядка 300 сёл. Провайдер проложил почти три тысячи километров оптоволоконного кабеля и инвестировал в проект 783 миллиона рублей. На данный момент более 96% домохозяйств региона получили доступ к цифровым сервисам – в том числе и совсем дальние и небольшие деревни, где живет 250 человек и более.

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Для строительства новой инфраструктуры используют сети, созданные в рамках национального проекта «Цифровая экономика». К концу 2021 года «Ростелеком» подключил все социальные объекты региона, такие как школы и ФАПы, в том числе в малых населённых пунктах, к интернету; оптика пришла в сельские Дома культуры и библиотеки.

За последний год в рамках уже федеральной инициативы «Устранение цифрового неравенства 2.0» было установлено 30 базовых станций в небольших населенных пунктах, благодаря чему их жители могут не только совершать звонки, но и пользоваться мобильным интернетом. При этом операторы продолжают совершенствовать инфраструктуру, модернизируя старое оборудование и устанавливая новое.

Кроме того, новые технологии активно используют в городском управлении и обеспечении безопасности. Число камер, подключенных к региональной платформе видеонаблюдения, выросло до 8000 устройств. Камерами оснащены не только городские пространства и парки, но и жилые микрорайоны.

Также растет число умных домофонов, некоторые из которых уже оснащены не только видеонаблюдением, но и тревожной кнопкой и поквартирной системой оповещения. Это также результат пилотного проекта правительства Липецкой области. В 2022 в Липецке также появились первые умные остановки, а также умная опора от «Ростелекома» и «Унифона».

Фото предоставлено «Ростелеком»

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