«Держись крепче, Стёпа!»

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Степан Голиков живет в Липецке и с рождения борется с тяжелым недугом - у него ДЦП. Два года назад ему посчастливилось стать участником реабилитационной программы «Дети-ангелы». Ее инициаторы два благотворительных фонда – «Милосердие» и «Институт социального развития».

Теперь Степан регулярно проходит реабилитацию в специализированном центре "Огонек". Ребенок получает огромный спектр физиопроцедур, профессиональные инструкторы проводят с ним лечебную физкультуру с использованием различных технических средств реабилитации.

В центре для каждой семьи созданы комфортные условия проживания в отдельных номерах. Специалисты не только профессионально проводят реабилитацию, но и устраивают детям спортивные и творческие праздники. Все пребывание в центре полностью бесплатно для семьи Степана, благотворительные фонды оплачивают дорогостоящее лечение, а это более миллиона рублей в год.

«Заметный результат приходит тогда, когда есть системность в процессе реабилитации», - объясняет Юлия, мама Степана, - В государственных клиниках, к сожалению, выделяется мало времени на каждого ребенка. Да и желающих очень много, приходится ждать долго. Большое спасибо добрым людям, которые помогают нам вот уже второй год».

Для каждого ребенка курс реабилитации в клинике - это системный непрерывный процесс с использованием индивидуально подобранных технических средств реабилитации. Степан проходит его через каждые три месяца. За два года он уже приобрел много навыков, укрепил мышечный корсет, повысил выносливость. Благодаря слаженной работе специалистов и системности удается сдерживать и корректировать состояние ребенка.

С начала действия программы «Дети-Ангелы» комплексную помощь в «Огоньке» уже получили около сорока ребят. За успешную реализацию этой программы партнер «Милосердия» - благотворительный фонд «Институт социального развития» награжден дипломом Союза педиатров России.

Бескорыстная помощь со стороны благотворителей помогает юным пациентам поверить, что страшный диагноз – это еще не приговор. Об этом всякий раз напоминают мальчику простые слова его лечащего врача из подмосковной клиники: «Держись крепче, Стёпа, у тебя все получится!».

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».