Из-за неявки двух присяжных в Липецке перенесли суд над бандитами, грабившими в форме ДПС

В Липецком областном суде перенесли рассмотрение дела двоих участников преступной группы Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 22 мая, в Липецке должны были рассматривать дело двух участников банды. На скамье подсудимых оказались 36-летний экс-полицейский и его 35-летний товарищ из Подмосковья.

По данным следствия, бывший страж порядка решил стать главарем группировки в январе 2021 года. Именно он планировал налеты, доставал оружие и маскировку. Напомним, с марта по май 2022 года злодеям в форме ДПС и спецназа удалось «заработать» 418 тысяч рублей. Сообщники ограбили магазин в Измалковском районе, две автозаправки и четырежды нападали на машины Почты России.

По словам стороны обвинения, подсудимые частично признают вину.

– Они не согласны с тем, что их действия образуют состав банды, – отметил прокурор. – Ряд нападений они не отрицают.

В рассмотрении уголовного дела участвовали присяжные. Однако двое из них не явились на процесс. Судья предложил перенести заседание на среду, 24 мая. Стороны согласились с таким решением.

Подсудимые частично признают вину Фото: Алина ПАЛАГИНА

Добавим, экс-полицейского обвиняют по части 1 статье 209 УК «Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой», а товарища – по части 2 статье 209 УК «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях».

Обоим мужчинам вменяют три разбоя по пункту «а» части 4 статье 162 УК и четыре в особо крупном размере – пункт «а, б» часть 4 статья 162 УК РФ.