В Липецке выбрали лучшую метрологическую службу

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В этот день в 1875 году представителями семнадцати стран была подписана Метрическая конвенция. Соглашение заложило основу глобального сотрудничества в области единства измерений и их промышленного, коммерческого и социального применения.

Этот день символизирует признание заслуг всех специалистов в области метрологии, которые вносят свой вклад в обеспечение единства измерений. В нашем регионе функции Росстандарта в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений осуществляет ФБУ «Липецкий ЦСМ».

К Всемирному дню метрологии руководители ведущих международных организаций по стандартизации публикуют послание и обозначают тему праздника. Тема этого года – «Измерения для поддержания мировой продовольственной системы». Она была выбрана из-за растущих проблем, связанных с изменением климата и глобальным распределением продовольствия в мире, население которого в конце 2022 года достигло 8 миллиардов человек.

«Липецкий ЦСМ функционирует с 1954 года. Деятельность Центра охватывает широкий перечень средств измерений во всех сферах деятельности, в том числе сельском хозяйстве, производстве пищевой продукции и комбикормов.

Наши специалисты разрабатывают стандарты организаций, технические условия на продукцию и проводят их экспертизу, регистрируют каталожные листы продукции и декларации о соответствии, приводят в соответствие документы на продукцию, оказывают услуги по добровольной сертификации. Мы проводим поверку и калибровку средств измерений, испытания средств измерений в целях утверждения типа, разработку и аттестацию методик и методов измерений, метрологическую экспертизу документации, аттестацию испытательного оборудования и многое другое», – отметил директор ФБУ «Липецкий ЦСМ»Андрей Сидоров.

Выбрали лучших

В этом году для повышения привлекательности работы метрологов и авторитета метрологических служб Липецкий ЦСМ при поддержке Управления инвестиций и инноваций Липецкой области провел конкурс «Лучшая метрологическая служба Липецкой области».

Конкурс проводился среди учреждений, предприятий и организаций региона, имеющих в своем составе штатную метрологическую службу. На основании рассмотренных материалов и экспертной оценки конкурсной комиссией были определены победители.

По результатам конкурса 2023 года первое место в номинации «Аккредитованные метрологические службы организаций» присвоено ПАО «НЛМК», второе место заняло АО «Газпром газораспределение Липецк», третье – Липецкий участок филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Инженерно-технический центр». В номинации «Метрологические службы юридических лиц» диплом за первое место получило ООО «Лебедянский машиностроительный завод», второе – АО «Елецгидроагрегат», третье – филиал ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго».

В номинации «Лучший метролог Липецкой области» победу одержал Юрий Фомин, ведущий инженер КИП и А ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.» ,второе место занял Вадим Яковлев, начальник отдела метрологии и качества электроэнергии - главный метролог филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго», третье – Сергей Захаров, главный метролог ООО «ЛеМаЗ».

Награждение победителей состоялось в ФБУ «Липецкий ЦСМ» на торжественном собрании, посвященном Всемирному дню метрологии.

«Такие конкурсы привлекают внимание к вопросам обеспечения единства измерений, повышают авторитет профессии метролога и стимулируют творческую активность специалистов метрологических служб. В этом году впервые для определения победителя в номинации «Лучший метролог Липецкой области» был проведен интеллектуальный этап конкурса. Участникам предстояло за ограниченное время ответить на вопросы, связанные с профессиональной тематикой», — подчеркнул Андрей Сидоров.

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