«Липецкэнерго» наградило победителей викторины «Охрана труда: от школы до производства»

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Представители филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» приняли участие в ежегодной городской викторине «Охрана труда: от школы до производства». Конкурс проводился по инициативе администрации г. Липецка с целью формировании активной позиции в вопросах охраны труда и здоровья среди подрастающего поколения. Мероприятие состоялось в преддверии Всемирного дня охраны труда на базе городской школы № 8.

Участниками викторины стали старшеклассники пяти липецких школ. Команды оценивались по приветствию, решению ситуационных задач, умению оказывать первую медицинскую помощь. По решению компетентного жюри победителем стала команда школы № 8, второе место завоевала школа № 24, «бронза» досталась ученикам школы № 47.

Призеров от лица «Липецкэнерго» поздравили начальник службы подстанций Геннадий Мерзликин и начальник службы линий электропередачи управления высоковольтных сетей Евгений Толстых. Вручая заслуженные подарки командам, энергетики поблагодарили организаторов и участников викторины, подчеркнув ценность подобных мероприятий: «В нашей компании соблюдению правил охраны труда уделяется особое место, так как в энергетике – это залог жизни работников. «Липецкэнерго» присоединилось к концепции нулевого травматизма, согласно которой мы стремимся не просто сократить производственный травматизм, а полностью его исключить. Помните всегда, что ваше здоровье в ваших руках и часто оно зависит от соблюдения всем известных правил, не пренебрегайте ими», – отметили они.

«В «Липецкэнерго» жизнь и здоровье работников – безусловный приоритет. Знакомство с правилами безопасности со школьной скамьи поможет сформировать ответственное отношение к своему здоровью и уберечь молодых специалистов от несчастных случаев. Мы всегда готовы поддержать мероприятия, направленные на знакомство школьников с правилами охраны труда», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»