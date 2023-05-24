Жители Липецкой области ставят интернет рекорды

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Это максимальный показатель для населенного пункта, он в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года, и в 3 раза выше, чем в марте 2023 г. Такого объема информации хватит чтобы неделю непрерывно смотреть любимые сериалы.

Также своими рекордами могут похвастаться и другие жители региона. В селе Верхней Ломовц рост трафика составил 5,7 раза, в Теплом — 4,6 раза, а в Шовском — 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможно благодаря модернизации сети оператора. Теперь абоненты МегаФона могут без задержек выходить в Сеть и пользоваться мобильными приложениями, скачивать тяжелые файлы, смотреть видео онлайн.

«Мы развиваем свою сеть, чтобы все жители региона имели доступ к современным цифровым услугам. Это особенно важно в небольших населенных пунктах, где мобильная связь является альтернативой проводному интернету. Во многих поселках и деревнях региона численность населения не превышает тысячи человек, а в Малинках даже менее трехсот. В апреле в среднем интернет-трафик на одного абонента в этом селе вырос в пять раз. Это в несколько раз больше, чем в крупных городах региона», — комментирует Иван Бувальцев, директор МегаФона в Липецкой области.

Всего с начала года оператор провел работы более чем на 20 объектах связи. МегаФон расширил покрытие в городах Липецк, Лебедянь, а также в селах Буевка, Боринское, Троицкое, Карамышево, Троекурово, Капитанщино и других населённых пунктах региона.

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