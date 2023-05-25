«Липецкэнерго» доступно для открытого диалога

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С начала проведения «Дней клиентов», организованных филиалом ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» совместно с Липецким региональным отделением «Опора России» и управлением экономического развития Липецкой области, их посетили 205 клиентов.

Основными темами встреч стали вопросы сроков технологического присоединения, качества электроснабжения и учета электроэнергии. Значимую часть клиентов составили предприниматели, развивающие бизнес на территории Липецкой области. Всем им была оказана необходимая консультативная и практическая помощь в решении актуальных вопросов в части электроснабжения.

На очередном «Дне клиента» были подняты вопросы организации системы учета электроэнергии в крестьянско-фермерских хозяйствах, оперативное подключение к сетям производственных объектов, предприятий сферы услуг и частных домовладений. Ни одна из озвученных проблем не осталась без внимания директора филиала «Россети Центр».

Личное участие руководства энергопредприятия в данных мероприятиях подтверждает клиентоориентированность компании и обеспечивают эффективность решения сложных вопросов, возникающих у потребителей электроэнергии.

«Дни клиента» проводятся в формате живого прямого диалога, благодаря чему понятие «клиент» меняется на конкретного человека со своей жизненной историей, поэтому обещания, данные на таких мероприятиях, накладывают на нас еще большую ответственность. Несмотря на вызовы современного времени мы прилагаем максимум усилий для выполнения своих обязательств перед нашими клиентами», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

«Липецкэнерго» напоминает, «Дни клиента» проводятся еженедельно по четвергам на площадке Центра «Мой бизнес» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»