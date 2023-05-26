Игорь Маковский: мы полностью готовы обеспечить надежное электроснабжение пунктов сдачи Единого государственного экзамена

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В зоне ответственности компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 20 регионах России, в том числе на приграничных территориях, находятся 904 пункта сдачи Единого государственного экзамена, который с 26 мая по 20 июня будут сдавать более 100 тысяч учащихся.

Энергетики заблаговременно провели внеплановые осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи, проверили состояние внешних схем электроснабжения образовательных учреждений. За каждым из экзаменационных пунктов закреплены оперативные и ремонтные бригады, организовано взаимодействие с районными администрациями и главами муниципалитетов, директорами образовательных учреждений, а также подразделениями МЧС России.

Непосредственно в дни проведения экзаменов работа энергообъектов, от которых осуществляется электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, будет взята под особый контроль. На случай непредвиденных ситуаций подготовлены резервные источники энергоснабжения.

«Для выпускников старших классов школ в нашей стране стартовал период, который даст возможность показать свои знания и выбрать достойное продолжение для обучения, что во многом определит трудовой путь молодого поколения. Сегодня сдают экзамены и будущие энергетики. Мы готовы к любым ситуациям и, несмотря ни на что, выполним свою основную задачу – обеспечим комфортную и спокойную атмосферу на пунктах сдачи этого первого по-настоящему важного в жизни нашей молодежи экзамена», – отметил Игорь Маковский.