В Липецке открыли спортзал имени Героя РФ матроса Владислава Дорохина, погибшего в СВО

В спортивном зале в Липецке открыли мемориальную доску в честь Героя России Владислава Дорохина Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Спортивный зал в здании регионального ДОСААФ назвали в честь Героя России Владислава Дорохина. Гвардии матрос Черноморского флота погиб в специальной военной операции.

В этот понедельник, 29 мая, в Липецке состоялось торжественное открытие зала после капитального ремонта. В память о бойце установили мемориальную доску, сообщили в пресс-службе мэрии. Родственники и близкие возложили цветы.

Также церемонию посетили представители регионального правительства, администрации города, правоохранители, чемпионы Сурдлимпиады и молодые спортсмены.

– Владислав – осознано выбрал путь настоящего мужчины, – отметил первый вице-губернатор Александр Рябченко. – Он пример для всех нас.

В зале будут тренироваться молодец борцы греко-римского стиля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В зале детей и подростков будут обучать борьбе в греко-римском стиле. Также здесь тренируются юные липчане с нарушениями слуха и речи. В обновленном помещении каждый год планируют проводить турниры имени Героя РФ.

Напомним, Владислав родился 8 сентября 2000 года в Ельце. Мальчик учился в школе №12. В подростковом возрасте перешел в кадетский класс. В 2016 году семья Дорохиных переехала в Симферополь. Через год парень поступил в Крымский университет культуры, искусств и туризма.

В 2021 году подписал контракт на службу в Черноморском флоте. Когда началась спецоперация, военнослужащий попросил перевести его в бригаду морской пехоты в район боевых действий.

Владислав ценою жизни спас сослуживцев Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В последний бой 21-летний липчанин отправился 21 июня прошлого года. Подразделение Владислава вышло на разведку возле села Егоровка в ДНР. Бригаду окружил противник.

Молодой человек спас товарищей ценой собственной жизни. Дорохин прикрывал отход сослуживцев. Сначала закончился комплект БТР, а потом и патроны в личном оружии. Тогда парень схватил гранату и подорвал себя вместе с неприятелем.