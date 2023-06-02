Реализацию национальной политики в стране и регионе обсудят в ЛГПУ

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8 июня управление внутренней политики Липецкой области совместно с АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского проводит научно-практическую конференцию «Многонациональная Россия: вчера, сегодня, завтра».

В конференции примут участие представители органов государственной и муниципальной власти, научные работники, руководители, преподаватели и студенты учреждений общего и профессионального среднего образования, высшего образования, специалисты учреждений дополнительного профессионального образования, деятели культуры, представители некоммерческих организаций региона.

В рамках встречи будут рассмотрены вопросы укрепление государственного единства и целостности Российской Федерации в рамках реализации национальной политики, межнациональное сотрудничество России со странами СНГ, формирование Российской гражданской идентичности в многонациональной России, опыт некоммерческих организаций в защите общественных интересов, координация работы органов власти и их взаимодействия с институтами гражданского общества.