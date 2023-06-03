Во время грозы в Липецке выпал град, а сильный ветер повалил дерево на пять машин

В Липецкой области прошла гроза с ливнем и градом Фото: "КП" Архив

В эту субботу, 3 июня, в Липецке прошла гроза с ливнем. В социальных сетях горожане начали делиться последствиями непогоды. В нескольких районах сильный ветер повалил деревья.

На улице Циолковского во дворе дома №7/2 отвалился сук тополя. Ветка упала сразу на пять машин. Автомобилям серьезно досталось. Особенно пострадала Лада Калина, которая ближе остальных стояла к растению.

– Больше всего удар пришелся на Калину, – рассказывает автор ролика. – Тут разбиты стекла. Дерево пробило лобовое стекло. Но досталось, конечно, всем.

Повезло только владельцу ВАЗа. Отечественное авто припарковали чуть дальше. Ветка немного не достала до машины.

Как сообщили пользователи в комментариях, упавшие деревья также заметили на Звездном и в четвертом микрорайоне.

Кого-то ливень застал в дороге. Как рассказал lipetsk.kp.ru липчанин, дождь начался резко, да такой сильный, что «дворники» не успевали очищать стекло от капель.

Однако это еще не все сюрпризы первых дней лета. В областном центре выпал град размером с крупную горошину.

– Вот это град. Причем на небе есть просветы, – делится горожанин. – Но градины – мое почтение. По-моему, там даже еще крупнее есть.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, в Липецкой области синоптики обещают облачную погоду. Ночью пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков.