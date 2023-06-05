В Липецке возбудили уголовное дело после ДТП со «скорой», в котором погибла фельдшер

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погиб один человек и пятеро пострадали Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке полиция возбудила уголовное дело после ДТП с машиной скорой помощи и «Опелем». Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Напомним, авария произошла на площади Франценюка утром минувшего воскресенья, 4 июня. В результате столкновения погибла 46-летняя фельдшер, пять человек пострадали.

В больницу попала 22-летняя медсестра. 54-летнему водителю «скорой», 38-летнему мужчине за рулем легковушки, двум 14-летним и 36-летней пассажиркам «Опеля» потребовалась помощь врачей. После осмотра липчан отпустили домой.

Правоохранители проверяют обстоятельства случившегося по части 3 статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности».