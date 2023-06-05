В Липецкой области встретили 162 белгородца из Шебекинского района, обстреливаемого ВСУ

В Липецкой области встретили 162 жителя Белгородской области Фото: принтскрин видео.

С 1 по 4 июня в Липецкой области встречали жителей Белгородчины, которая ежедневно находится под обстрелами со стороны ВСУ. За четыре дня в регионе приняли 162 жителя Шебекино и Шебекинского района. Об этом сообщили на еженедельном совещании с губернатором Игорем Артамоновым.

– 100 человек мы отрабатывали централизованно вместе с командой Вячеслава Гладкова, – отметил первый заместитель главы региона Александр Рябченко. – Около 60 человек приехали на своем транспорте.

В Липецкой области подготовили четыре новых пункта временного размещения. Белгородцам обеспечили трехразовое питание. Взрослых и детей осмотрели медики. С эвакуированными жителями работают психологи.

– Личную встречу с прибывшими к нам белгородцами запланировал, – написал в телеграм-канале губернатор. – Обсудим, что ещё нужно – связь с родным регионом, соцобслуживание, лекарства. Никого не бросим.

Напомним, в этот понедельник, 5 июня, в Ельце ждут еще 100 жителей Белгородской области. В городе создали два ПВР. Также на первую летнюю смену в лагерь «Прометей» уже приехали белгородских 50 ребят.