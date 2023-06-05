В Елец Липецкой области приедут 100 жителей обстреливаемых районов Белгородчины

В пунктах временного размещения Ельца примут 100 белгородцев Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 5 июня, в Липецкой области примут еще 100 жителей обстреливаемых районов Белгородчины. Два пункта временного размещения подготовили в Ельце. Об этом сообщили на еженедельном совещании с губернатором Игорем Артамоновым.

Также на первую смену «Прометея» в регион уже приехали 50 белгородских детей. Ребятам обеспечат питание и развлекательную программу.

Напомним, всего Липецкая область примет 200 белгородцев. В первую очередь отравляют семьи с маленькими детьми из Шебекинского городского округа, где ситуация особенно серьезная.

Также жителей Белгородчины встретят в Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областях, Ставропольском крае, республике Крым и Северной Осетии-Алании. Все вместе регионы примут 1500 человек.