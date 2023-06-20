В Липецке будут праздновать День молодежи два дня Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В 2023 году День молодежи в Липецке отметят сразу после выпускного. 24 и 25 июня горожан ждут мастер-классы, концерты и призы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу на Зеленом острове начнется «Молодежный пикник». В 15:00 заработают интерактивные площадки и станции. Праздник продлится до 22:00. На сцену выйдут местные артисты. Хедлайнерами программы станут группа «POKA DVOE» и певцы AMCHI и ЗОМБ.

В воскресенье юных липчан зовут на площадь Ленина-Соборная областного центра. Торжество стартует в 17:00. Организаторы подготовили мастер-классы, а также подарки для самой активной молодежи. Гостей порадуют выступлением известной кавер-группы «Лисы». Гвоздем программы сделали популярного исполнителя Егора Шипа.

Напомним, «Липецкие зори-2023» пройдут в пятницу, 23 июня. На площади Ленина-Соборная выставят тематические фотозоны. Традиционно ведущими праздника станут сами выпускники. Также одиннадцатиклассники подготовят творческие номера.