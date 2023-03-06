Когда пройдут последние звонки и праздник выпускников «Липецкие зори-2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стало известно, когда в Липецкой области пройдут последние звонки и выпускной в 2023 году. Со школой одиннадцатиклассники попрощаются 23 мая. Дату для самого долгожданного и феерического праздника выбрали аналогичную - 23 июня. В этот же день состоятся «Липецкие зори», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что в прошлом году на Соборной площади собрались 2 450 ребят со всех уголков города. Выпускницы предпочитали короткие платья и брючные костюмы. Многие красавицы сверкали в длинных, блестящих платьях с дерзким вырезом, воздушными рукавами, перьями. У парней было по классике - брюки и пиджаки, рубашка и жилет. Но были и оригинальные наряды - одна из пар пришла в кимоно.