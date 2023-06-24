Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В областном центре отгремел праздник выпускников «Липецкие зори 2023». 23 июня торжество состоялось во всех районах региона. В этот день со школой попрощались около пяти тысяч ребят.

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Выпускной в Липецке по традиции прошел на Соборной площади. Ее украсили разнообразные фотозоны: цветы, байки, стиль 90-х с цветастыми коврами. Герои вечера встретились с Петром Первым и охотниками за привидениями, поделились самыми заветными мечтами с деревом желаний. Девушки поймали минуту славы, дефилируя по красной дорожке. Самую длинную очередь собрала фотобудка. Ожидание не особо утомило выпускников, так как они ежеминутно делали селфи.

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

- С каждым годом вы с большей нежностью будете вспоминать школьные годы, - обратилась к юным липчанам мэр города Евгения Уваркина. – Я уверена, что полученные во время учебы знания, настойчивость и трудолюбие помогут вам достигнуть поставленных целей и открыть двери в мир новых возможностей. У вас все получится! Желаю вам, дорогие выпускники, смелости и уверенности. Ставьте амбициозные цели, идите к своей мечте. Вы – будущее Липецка и нашей страны. Мы гордимся вами!

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

На сцене наградили отличившихся учеников. Один из них – воспитанник центра образования, реабилитации и оздоровления. Илья – отличник, программист, призер многих конкурсов и олимпиад. Затем к выпускникам обратились участники СВО. Они поздравили собравшихся с праздником, пожелали мирного неба, благополучия и успехов. Вручили подарки ребятам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ.

- Мы гордимся вами! – подытожили бойцы. – Передаем большой привет от наших товарищей!

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

А далее - неудержимое веселье. Юноши и девушки кружились в школьном вальсе, танцевали под любимые всеми хиты. Пели и сами выпускники - ярко, уверенно, талантливо, заряжая всю площадь невероятной энергией. Одним из самых трогательных моментов вечера стало выступление родителей. Они исполнили песню «Когда ты станешь большим».

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздник выпускников «Липецкие зори 2023» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что 24 и 25 июня в Липецке отметят День Молодежи. В субботу на Зеленом острове пройдет «Молодежный пикник». А в воскресенье на Соборной площади запланированы мастер-классы и концерт. Липчан ждут интерактивные площадки, призы и выступления знаменитых артистов.

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