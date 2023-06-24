Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 23 июня в Липецке на Соборной площади состоялся праздник «Липецкие зори 2023». Выпускники ярко попрощались со школой. Они пели, кружились в вальсе, фотографировались и зажигали под любимые хиты. И, конечно, охотно демонстрировали свои наряды.

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году девушки сделали свой выбор в пользу платьев. Брючные костюмы стали попадаться реже. Многие предпочли пышные юбки. Кажется, липчанки соскучились по образу «принцессы». Некоторые решили удивить высоким разрезом – получилось довольно элегантно. Все еще пользуются успехом короткие наряды. Модницы оживили образ с помощью шлейфа, воздушных рукавов, аксессуаров.

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Образ обошелся примерно в 70 тысяч рублей, - поделилась с lipetsk.kp.ru выпускница гимназии №12 Полина. – Платье шили на заказ. Решила добавить больше страз на тело, так как люблю все блестящее. Хочу поступить в медицинский университет в Воронеже.

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Выпускница Александра из 1 гимназии блистала в многоуровневом платье из фатина. Наряд купили почти за 150 тысяч рублей. Еще 10 тысяч - на прическу, макияж, туфли.

Своим образом удивила липчанка Алена из 66 лицея. Она пришла в костюме Круэллы.

- Внизу фатин, верх – черный пиджак, - рассказала девушка, которая мечтает стать следователем. –Мама сшила основу, а я украшала. Эполеты крепила на горячий клей. Цепи из металла. На работу ушло около 4 месяцев. Потратили 15 тысяч рублей.

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Парни щеголяли по площади в элегантных костюмах. Удивили выпускники школы №48. Семеро ребят выбрали стиль 20-х годов Англии прошлого века.

- Костюм стоил 17 тысяч рублей, - разоткровенничался Богдан. – Часы и зажим для галстука еще 1500 рублей. Кепочка с Петровского рынка за 600 рублей.

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также выделился парень «из 90-х». Красный пиджак, золотая цепь, черные очки. В руке притягивающий взгляды аксессуар - авоська с пятитысячными купюрами.

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие зори 2023: наряды выпускников Фото: Юлия КЛЮЕВА