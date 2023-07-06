В Липецком педуниверситете стартовал новый сезон проекта «Университетские смены»

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Этим летом вуз проведет четыре такие смены, а значит, около 200 ребят из новых регионов страны смогут отдохнуть, познакомиться с университетом, городом, областью, получить много новых знаний и впечатлений.

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Новый сезон Университетских смен на Торжественной линейке открыла Нина Владимировна Федина, ректор ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, которая пожелала ребятам отлично отдохнуть, набраться впечатлений, провести эти дни интересно и с пользой.

Впереди у ребят – все самое интересное и яркое! Ведь подготовленная вузом программа Университетской смены «У нас одно Отечество – Россия» – это незабываемые встречи и знакомства, увлекательные мастер-классы и психологические тренинги, спортивные соревнования и научные квесты, экскурсии, посещение музеев, исторических мест, достопримечательностей региона, погружение в историю и культурное наследие страны.