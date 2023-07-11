Липецк готовится к празднованию Дня города 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

На этой неделе в Липецке состоится самое долгожданное событие месяца – День города. Областной центр отметит свое 320-летие. Торжества стартуют уже в этот вторник.

Череду мероприятий откроет «Праздник с доставкой на дом». 11, 12, 13 и 14 июля во дворах Липецка будет шумно и активно. Адреса, где запланировано веселье, можно посмотреть на фото ниже.

Липецк готовится к празднованию Дня города 2023 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЛИПЕЦК

Далее горожанам предлагают совершить путешествие сквозь эпохи. Попасть в средневековый Липецк можно будет на Городище. 14 июля с 15.00 до 21.00 ожидаются показательные выступления, реконструкция быта 10 и 17 века, ярмарки, игровые и тематические площадки, фотозоны. С 18.00 до 21.00 пройдет концерт и мастер-классы. Программу повторят в субботу 15 июля с 10.00 до 21.00 и в воскресенье 16 июля с 10.00 до 15.00. Также 15 июля с 13.00 до 20.00 на сцене будут выступать творческие коллективы. С 20.00 до 21.30 – показ «Садко». В воскресенье 16 июля с 16.00 до 19.00 проведут мастер-классы. С 17.00 до 19.30 покажут «Ширли-мырли», а с 19.30 до 21.00 – фильм «Шапка».

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЛИПЕЦК

15 июля у Комсомольского пруда с 17.00 до 21.00 выступят джазовые коллективы. В Нижнем парке стартует фестиваль личных театров «Петровские воды». Рядом с путевым дворцом Петра Великого с 15.00 до 20.00 – игры в крокет, пикник с самоваром, фотозоны в традициях русской народной культуры. С 15.00 до 16.00 и с 17.00 до 18.00 – интерактивы от ансамбля «Родные напевы». С 15.00 до 19.00 – ярмарка товаров народных промыслов с мастер-классами от керамистов, художников, ремесленников. Они расположатся на аллее в сторону памятника «Курортница».

У Зеленого театра с 15.00 до 19.00 выступят коллективы Дома Музыки и солисты Липецкой филармонии. Пройдет мастер-класс по бальным танцам. Рядом с фонтаном «Липа» и малой сценой с 15.00 до 16.00 и с 17.00 до 18.00 – цирковые мастер-классы. В 15.00 на сцену выйдут чтецы. С 16.30 до 19.00 липчанам покажут спектакли. С 19.00 до 19.30 – пенное шоу. Также гостей ждут викторины, головоломки, спортивные активности, макстер-классы по созданию карнавальных масок.

Липецк готовится к празднованию Дня города 2023 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ: АЛЕНА АПИНА И ВАНЯ ДМИТРИЕНКО

Горожан также приглашают окунуться в Советский Липецк. В парках и у ДК состоятся всевозможные концертные программы. Так, 15 июля в парке Победы в 21.30 выступит Алена Апина. Площадь у Дворца спорта «Звездный» перенесет в 2000-е. В 16.00 там начнется спорт фест.

Липецк готовится к празднованию Дня города 2023 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На площадках современного Липецка на Зеленом острове запланированы фестиваль-ярмарка товаров ручной работы, гастрозоны, выступление диджеев и Вани Дмитриенко, концертная программа «Липецк 320», граффити-фестиваль.

В городе будущего тоже есть, чем себя развлечь – фотозоны, тренинги развития личности, йога, дефиле творческих коллективов и косплееров, танцевальный баттл. Через центр пройдет ралли «Шелковый путь».