Автографы от итальянца и хвостатый гонщик: Липецк в День города встретил участников ралли «Шелковый путь»

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали праздновать День города. В 8 утра на площади Петра Великого жители встретили участников ралли «Шелковый путь». Сотни людей пришли в центр, чтобы сфотографироваться с машинами и пообщаться с командами.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Международное ралли проводится с 2009 года. Оно включает в себя соревнования во всех существующих официальных зачетах: автомобили, грузовики, мотовездеходы, а также мотоциклы и квадроциклы. В этом году 93 экипажа отправились в путь из Казани в Москву. Маршрут впервые проходил через Южный Урал – более 5 тысяч километров, 13 регионов России.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

ВОСТОРГ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В Липецкой области для участников «Шелкового пути» завершился 8 этап гонки. Часть из них приехали в центр, чтобы поздравить липчан с 320-летием города. Машины и мотоциклы выстроились в линию перед ГДМ «Октябрь». По сигналу пришедшие ринулись к гостям, фотографируя все на своем пути.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дети с нескрываемым восторгом разглядывали внедорожники, а когда их сажали за руль – светились от счастья. Особенно им нравилось заглядывать в кабину Камаза. Далее ребята бежали к мотоциклистам и запрыгивали на байки. У многих взрослых глаза горели еще ярче, чем у детей. Они фотографировались на фоне техники, общались с участниками ралли, обнимались с ними. Хочется отметить невероятную атмосферу, царившую в это утро. Гости города искренне улыбались, шутили, щедро делясь с поклонниками мощным зарядом энергии.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

КРАСИВЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ РАЗДАВАЛ АВТОГРАФЫ ЖИТЕЛЯМ ЛИПЕЦКА

Харизматичный итальянец Пьеранджело Моро без устали раздавал автографы. Он уже второй год подряд посещает Липецк в качестве участника гонки. Мужчина признался, что благодаря ралли по-настоящему увидел Россию. Самолеты, гостиницы, поезда и прямые трассы – это все не то. Здесь иные ощущения. А какие великолепные пейзажи вокруг!

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- В прошлом году я был на «Ауди», - вспоминает итальянец. – Ехать по асфальту удобно и быстро, но на спецучастках не очень комфортно. Слишком деликатная машина. В этом году у нас «Нива» с механической коробкой передач, чему я очень рад. По-другому чувствуется машина.

На вопрос, почему к нему сегодня столько внимания от липчан, Пьеранджело Моро ответил, что он очень красивый. А потом добавил «И скромный». Сказал, что русские любят Италию, а итальянцы любят Россию. И, не в силах больше сдерживать чувства, обнял корреспондента «КП».

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

САМЫЙ ОБНИМАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РАЛЛИ

Больше всего внимания получил участник ростовской команды «Старики-Станичники». Липчане его прямо-таки затискали: гладили по голове, обнимались, шептали всякие приятности и даже брали на руки.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Пес Тотошка – тоже член экипажа, - смеется капитан команды Юрий Шашлюк. – Второй год с нами на соревнованиях. В 2022-ом на Красной площади ему даже вручили медаль. В этот раз мы постараемся сделать все, чтобы он стал двукратным чемпионом ралли «Шелковый путь».

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мужчина участвуют в гонке с 2009 года. Жажда приключений вновь и вновь толкает его отправиться в путь. В команде – близкие друзья, которые понимают друг друга с полуслова. Самым сложным участком назвал дорогу от Уфы до Магнитогорска. На горной трассе экипажу приходилось постоянно притормаживать, чтобы не проколоть колеса и не потерять время.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

ЭМОЦИИ МОТОЦИКЛИСТОВ

Мотоциклист Станислав Шелудченко участвует в ралли впервые. Так он решил проверить себя. Узнать, что значит 9 дней подряд ехать по 600-700 километров в день. Москвич признался, что не может описать словами, что чувствует. Он поражен красотой нашей страны.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мотоциклистам нужно больше элементов защиты, хотя в них не всегда удобно, - рассказал Станислав. – Пока ехали, успели пожариться при +44 градусах. Потом после Оренбурга температура воздуха резко упала до +14. В пути нужно правильно пить, иначе может быстро наступить обезвоживание.

Мэр Липецка Евгения Уваркина поблагодарила гостей за их визит: «Вы – вишенка на торте в праздновании Дня города!». Добавила, что липчане любят и ждут «Шелковый путь» на своей земле вновь.

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы специально приехали с внуком сюда, чтобы посмотреть на машины, а также сходить на мероприятия в честь праздника, - рассказала жительница Чаплыгинского района Вера. –Гонщики такие доброжелательные. Все показывают, объясняют, фотографируются. Впечатления космические. С Днем города, липчане!

Участники ралли «Шелковый путь» на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

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