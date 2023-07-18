В Липецке ремонт театра Толстого за 76,6 миллиона закончат в сентябре

В Липецке продолжается капитальный ремонт театра имени Толстого Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке продолжают капитально ремонтировать академический театр драмы имени Л. Н. Толстого. Горожане познакомятся с обновленным зданием примерно через два месяца, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочие облицуют фасад гранитом Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В сентябре площадка пройдет боевое крещение на фестивале «Липецкие театральные встречи». На гастроли в областной центр приедут артисты Большого театра. Актеры исполнят оперу Сергея Рахманинова «Алеко».

Все работы идут по графику. На реконструкцию выделили 76,6 миллиона рублей. Подрядчик меняет крышу и перекладывает фасад. Звание облицуют гранитом. Театр засияет снаружи с помощью архитектурной подсветки.

Малая сцена будет легко трансформироваться в пространство под мастер-классы и театральные встречи Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Проект фойе театра Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Внутри строителям еще предстоит улучшить систему отопления. Специалисты также переделают малую сцену, которая превратится в трансформер. Кресла в зале можно будет быстро убрать, чтобы подготовить спектакль или провести творческий вечер и мастер-класс.

– В следующем году в театре Толстого хотим отремонтировать основную сцену, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Обсуждаем возможность создания летней площадки.

Напомним, рабочие нашли в здании советскую фреску сграффито 1968 года. Настенную роспись скрыли от глаз гостей во время последнего ремонта – 25 лет назад. Панно обнаружили, когда сняли гипсокартон в фойе второго этажа театра. Редкое наследие монументальной живописи решили сохранить и отреставрировать.