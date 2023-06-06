Найденную в липецком театре Толстого советскую фреску сграффито отреставрируют и сохранят

В Липецке отреставрируют фреску сграффито, найденную в театре во время ремонта Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В Липецке отреставрируют и сохранят советскую фреску, которую нашли в театре Толстого во время ремонта. В этот вторник, 6 июня, в областной центр приехал эксперт по сграффито и монументальной живописи Денис Губарев, чтобы оценить состояние панно.

По словам специалиста, роспись можно восстановить. Дизайнеры внесли фреску в новый проект второго этажа, сообщили в пресс-службе регионального управления культуры и туризма. Реконструкцию советского наследия планируют завершить вместе с ремонтом всего здания.

Дизайнеры включили роспись в новый проект второго этажа Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

Правки внес эксперт по сграффито и монументальной живописи Денис Губарев Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

Напомним, художество открылось рабочим, которые снимали гипсокартон со стен театра. Оказалось, что от глаз липчан роспись укрыли около 20 лет назад – во время прошлого ремонта.

В 1968 году над эскизом фрески работал Константин Эдельштейн. Команда художников перенесла на панно историю развития театра от драматургии «плаща и шпаги» Карло Гольдони до «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского.