«Спасибо за поддержку северной ходьбы!»

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Благодарственным письмом Федерации спортивного туризма России отмечена помощь фонда «Милосердие» по развитию северной ходьбы в Липецкой области. Его вручила исполнительному директору фонда Яне Шафоростовой представитель федерации Ольга Бойко.

Особенная благодарность – за поддержку фондом первого регионального чемпионата по спортивной ходьбе и помощь в формировании липецкой команды. В этом соревновании приняли участие около 50 мужчин и женщин. Они преодолели дистанцию протяженностью 5,2 км.

Поддержка в формировании липецкой команды позволит достойно представлять регион на соревнованиях федерального уровня. А, значит, число любителей северной ходьбы непременно вырастет.

Северная ходьба стремительно набирает популярность в России. С 2019 года она внесена отдельной дисциплиной в виде спорта "спортивный туризм". С 2020 года северная ходьба активно развивается в Липецкой области.

В прошлом году в Липецке при поддержке фонда «Милосердие» начал работу клуб северной ходьбы «Пять шагов к здоровью!». Он действует на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя».

Сейчас в активе клуба до 20 человек. Два раза в неделю профессиональные инструкторы проводят с ними занятия.

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