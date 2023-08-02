Жители Липецкой области поделились фотографиями осетрового суперлуния в ночь на 1 августа

В Липецкой области наблюдали осетровое суперлуние

В ночь с 31 июля на 1 августа 2023 года жители Липецкой области лицезрели осетровое суперлуние. Завораживающее явление также называют «полнолунием Голубой Луны». В этот период спутник находится на минимальном расстоянии от Земли.

С наступлением сумерек тучи немного рассеялись и липчане увидели большой светящийся шар. Пользователи поделились фотографиями и видео в социальных сетях. На вечернем небе луна казалась ярко-оранжевой, а ночью сияла белым светом.

– Красивое зрелище, – отметили в комментариях. – Вчера тоже видела.

Жители региона даже вспомнили несколько примет. Одни утверждали, что полнолуние – к дождю. Другие, наоборот, пророчили жару.

Жители региона поделились фотографиями в социальных сетях

Кстати, необычное явление можно будет вновь наблюдать 30 августа. Липчане надеются, что погода не помешает насладиться прекрасным. По словам специалистов, два суперлуния в месяц происходят достаточно редко.

Напомним, в конце апреля жители Данкова засняли северное сияние. Небесные переливы заметили во всем Центрально-Черноземном федеральном округе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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