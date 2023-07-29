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Общество29 июля 2023 11:36

Липецк вновь «поплыл» после сильного дождя

Улицы Липецка затопило после ливня 29 июля 2023
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
После ливня в Липецке затопило часть улицы Московская

После ливня в Липецке затопило часть улицы Московская

Фото: принтскрин видео.

В эту субботу 29 июля Липецк вновь «поплыл». Сильный ливень начался еще утром. Некоторые улицы города залило водой. Кстати, о дождях, грозах, сильном ветре и даже граде накануне предупреждали в региональном МЧС.

Улица Космонавтов

Улица Космонавтов

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В бурную реку превратилась часть улицы Московская. Водители осторожно проезжают участок, чтобы вода не попала в салон. «Там сейчас еще хуже в обе стороны, еле проехали», - делится своими впечатлениями от Московской липчанка Дарья. Целое озеро образовалось в низине чуть дальше от ТЦ «Ноябрьский» на улице Космонавтов. Один смельчак решил измерить глубину водоема. Максимум на что его хватило – это зайти по колено.

Район Октябрьского рынка

Район Октябрьского рынка

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Улица Неделина

Улица Неделина

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

На площади Победы не столь устрашающие «лужи», но тоже мало приятного. «Плывем, дочь!», - подбадривает юную пассажирку один из водителей. Аналогичная ситуация на площади Петра Великого, около Октябрьского рынка, внизу на улице Неделина. В некоторых дворах тоже проще вплавь, например, у дома №58 по улице Космонавтов.

Липчане с чувством юмора относятся к последствиям стихии. А что еще остается? Только подбадривать друг друга в комментариях, да ругать властей, что каждый раз во время ливней низменные участки Липецка превращается в Венецию.

Двор на улице Космонавтов

Двор на улице Космонавтов

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

- Классика! Не хватает мужика на матрасе! - шутит Вера.

- Летом дождь, зимой снег, катастрофа какая-то, - недоумевает Михаил.

Есть и те, кто призывает комментаторов умерить свой пыл, считая, что невозможно по взмаху волшебной палочки устранить последствия стихии. Нужно время.

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