В Липецкой области заметили сверкающее молниями облако в форме гриба

В Липецке засняли облако в форме наковальни

Вечером минувшего вторника, 1 августа, жителей Липецка взволновало облако в форме гриба. В небе заметили очертания вертикальной «ножки» и большой «шапки». Внутри тучи сверкали молнии. Внешне явление отдаленно напоминало столб урагана или наковальню.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видео с волнующей картиной. В комментариях отметили, что подобные прелести природы вызывают мурашки по всему телу. Некоторые липчане, увидев облако, подумали про конец света.

– Какое-то зарождающееся торнадо там, – с улыбкой отмечает автор ролика. – Молния внутри. Ребята, это не какой-нибудь ураганный штат, где в вагончике может унести Элли и Тотошку. Это Липецк.

На самом деле пугаться подобного явления не стоит. Как сообщили lipetsk.kp.ru в Липецком областном центре гидрометеорологии, горожане сняли кучево-дождевые облака. Такие тучи можно наблюдать достаточно часто – особенно летом в сезон дождей и гроз.

– Это мощные кучевые облака, которые достигают высоты до 12 километров, бывают и больше, – рассказывает специалист. – Сама «наковальня» образуется из-за того, что верхушка кучево-дождевого облака начинает разрушаться. Ее разносит ветром, поэтому облако приобретает такую форму.

В социальных сетях подлились фотографиями с необычным облаком

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