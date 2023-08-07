Под Липецком спасатели помогли 7-летнему мальчику, которого унесло течением реки

Жаркие выходные в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В жаркие выходные 5 и 6 августа в Липецкой области спасатели вытащили из воды 35 человек. Из них 11 детей. Медики оказали первую помощь более 170 раз. Наибольшее число обращений зафиксировали на Центральном пляже Липецка.

В субботу у водоемов отдыхало рекордное число липчан – более 3 тысяч. Помощь спасателей понадобилась 15 горожанам, в числе которых 9 детей. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, чаще всего доставлять на берег пловцов приходилось спасателям в районе пляжа у «Галичьей Горы». Там в выходные и яблоку негде было упасть – многие приехали ночевать к заповеднику с палатками.

В тот же день у пляжа НЛМК едва не утонула 29-летняя женщина. Она заплыла слишком далеко от берега. Аналогичная ситуация произошла в 25-летним парнем у Центрального пляжа областного центра. К счастью, их вовремя заметили спасатели и доставили на катере на берег. Еще одну трагедию предотвратили в Задонске. Там помогли выбраться из воды 58-летней женщине и ее 7-летнему внуку. Мальчик плавал на надувном круге, когда его понесло по течению. Бабушка бросилась за ним, но не рассчитала сил.

В воскресенье 6 августа у пляжа на ЛТЗ 14-летняя девочка заплыла за буйки. Вернуться обратно она сама не смогла. Также спасатели помогли подростку, который наступил пяткой на ракушку. В Грязинском районе в пруду у села Фащевка одному из купающихся стало плохо. Его передали медикам в бессознательном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Липчане пожаловались на нетрезвого водителя катера на Матырском водохранилище

Лихачу на катере выписали 1500 рублей штрафа за пьяное вождение под Липецком (подробности)