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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:31

Липчане пожаловались на нетрезвого водителя катера на Матырском водохранилище

Лихачу на катере выписали 1500 рублей штрафа за пьяное вождение под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчане пожаловались на нетрезвого водителя катера на Матырском водохранилище

Липчане пожаловались на нетрезвого водителя катера на Матырском водохранилище

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 1 августа В МЧС поступил сигнал о мужчине, который гоняет на катере по Матырскому водохранилищу под Липецком. Очевидцы утверждали, что он пьян. Спасатели быстро нашли нарушителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, 39-летний мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Ему выписали административный штраф в 1500 рублей. Судно отправили на штрафстоянку.

Напомним, что в Липецке полицейские поймали водителя, который сбежал в места ДТП. Ночью 25 июля неизвестный протаранил дорожное ограждение на улице Волгоградская и исчез. Оказалось, что «Ладой Грантой» управлял 34-летний липчанин. Правоохранители составили на него протокол, а материалы направили в Октябрьский районный суд. Подробности здесь.