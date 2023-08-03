Липчане пожаловались на нетрезвого водителя катера на Матырском водохранилище Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 1 августа В МЧС поступил сигнал о мужчине, который гоняет на катере по Матырскому водохранилищу под Липецком. Очевидцы утверждали, что он пьян. Спасатели быстро нашли нарушителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, 39-летний мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Ему выписали административный штраф в 1500 рублей. Судно отправили на штрафстоянку.

Напомним, что в Липецке полицейские поймали водителя, который сбежал в места ДТП. Ночью 25 июля неизвестный протаранил дорожное ограждение на улице Волгоградская и исчез. Оказалось, что «Ладой Грантой» управлял 34-летний липчанин. Правоохранители составили на него протокол, а материалы направили в Октябрьский районный суд. Подробности здесь.