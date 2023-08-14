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Общество14 августа 2023 10:23

Липецкий фестиваль триатлона собрал спортсменов из 75 городов России

Соревнования проходили 12 и 13 августа на Зеленом острове
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на Зеленом острове прошел фестиваль триатлона

В Липецке на Зеленом острове прошел фестиваль триатлона

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувшие выходные, 12 и 13 августа, в Липецке прошел фестиваль триатлона. На соревнования приехали атлеты из 75 городов и 30 регионов России, сообщили в пресс-службе мэрии. Спортсменам предложили классическую дистанцию в 113 километров и спринт с эстафетой.

Гости областного центра и липчане стартовали в семь утра. Мероприятие начали с плавания. Участники преодолели 1,9 километра. Затем запустили велогонку в 90 километров. Завершающим этапом стал бег в 21,1 километра. По словам горожан, дождливая погода помогла справиться с дистанцией – жара бы только усложнила задачу. Сборные команды соревновались в эстафете одновременно с триатлонистами.

Кстати, в 2023 году призовой фонд составил миллион рублей. Обладатели мест в «Спринте с эстафетой» увезли по 100 тысяч рублей. Чемпионы дистанции «113» получили 175 тысяч.

Спортсмены преодолели дистанцию в 113 километров

Спортсмены преодолели дистанцию в 113 километров

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В первый день абсолютным победителем липецкого триатлона стал Денис Васильев. Мужчина прошел все три этапа без перерыва. Не обошлось и без падений, однако спортсмен не сошел с трассы и продолжил гонку. Такой результат для трехкратного чемпиона России по триатлону – уже норма.

Спортивное событие захватило как взрослых, так и детей. В воскресенье юные атлеты также получили возможность попробовать свои силы в плавании, беге и велогонке. Мальчики и девочки достойно выступили на фестивале.

Двухдневные соревнования завершились концертом от Оксаны Почепы. Многие знают исполнительницу под псевдонимом «Акула». Певица подарила участникам хиты «Кислотный DJ», «Мало» и другие авторские произведения. Затем для активных посетителей Зеленого острова устроили пенную вечеринку.

Дождливая погода не помешала горожанам получить незабываемые эмоции от соревнований

Дождливая погода не помешала горожанам получить незабываемые эмоции от соревнований

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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