Липецкий фестиваль триатлона собрал спортсменов из 75 городов России

В Липецке на Зеленом острове прошел фестиваль триатлона Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувшие выходные, 12 и 13 августа, в Липецке прошел фестиваль триатлона. На соревнования приехали атлеты из 75 городов и 30 регионов России, сообщили в пресс-службе мэрии. Спортсменам предложили классическую дистанцию в 113 километров и спринт с эстафетой.

Гости областного центра и липчане стартовали в семь утра. Мероприятие начали с плавания. Участники преодолели 1,9 километра. Затем запустили велогонку в 90 километров. Завершающим этапом стал бег в 21,1 километра. По словам горожан, дождливая погода помогла справиться с дистанцией – жара бы только усложнила задачу. Сборные команды соревновались в эстафете одновременно с триатлонистами.

Кстати, в 2023 году призовой фонд составил миллион рублей. Обладатели мест в «Спринте с эстафетой» увезли по 100 тысяч рублей. Чемпионы дистанции «113» получили 175 тысяч.

Спортсмены преодолели дистанцию в 113 километров Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В первый день абсолютным победителем липецкого триатлона стал Денис Васильев. Мужчина прошел все три этапа без перерыва. Не обошлось и без падений, однако спортсмен не сошел с трассы и продолжил гонку. Такой результат для трехкратного чемпиона России по триатлону – уже норма.

Спортивное событие захватило как взрослых, так и детей. В воскресенье юные атлеты также получили возможность попробовать свои силы в плавании, беге и велогонке. Мальчики и девочки достойно выступили на фестивале.

Двухдневные соревнования завершились концертом от Оксаны Почепы. Многие знают исполнительницу под псевдонимом «Акула». Певица подарила участникам хиты «Кислотный DJ», «Мало» и другие авторские произведения. Затем для активных посетителей Зеленого острова устроили пенную вечеринку.

Дождливая погода не помешала горожанам получить незабываемые эмоции от соревнований Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль «Джаз на Зеленом острове» посетили более 6000 слушателей в Липецке

В Липецке выступили Revo Band, Jukebox Trio, Вадим Эйленкриг и Тина Кузнецова (подробности)