«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в парках Задонска

Фото предоставлено «Ростелеком»

Специалисты компании установили четыре камеры в сквере Успенского собора в центре древнего города. Еще семь устройств, а также терминал экстренного вызова «Системы-112» появились на маршруте для прогулок вдоль реки Тешевки. В ближайшее время систему расширят.

Владимир Калугин, глава города Задонска:

«Для Задонска это особенно важные проекты. Новое благоустроенное пространство у реки, где можно долго гулять с детьми и заниматься спортом, давно было востребовано жителями. А сквер у собора – обязательная остановка паломников, которые приезжают в наш “Русский Иерусалим“. Для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей Задонска мы уже на этапе проектирования предусмотрели видеонаблюдение, смонтировав его до окончания работ. Надеюсь, оно заставит потенциальных злоумышленников задуматься, прежде чем испортить лавочки или площадки».

Новые камеры «Ростелеком» подключил к региональной системе видеонаблюдения, созданной правительством области совместно с провайдером. Любой желающий может посмотреть трансляцию в специальном разделе «Парки» на сайте camera.lipetsk.ru. Одновременно записи поступают в архив, доступный правоохранительным органам.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы уделили особое внимание местам отдыха при создании системы. Например, в липецком парке Победы мы уже разместили 46 камер, а до конца года их в зеленой зоне будет уже 100. Но региональным центром мы не ограничиваемся: видеонаблюдение уже есть в общественных пространствах Задонска, Ельца, других районах. Для каждого объекта создается своя система, которая исключает слепые зоны. Записи с камер не раз помогали с поиском вандалов, которые портили обновленные скверы и парки».

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«В сотрудничестве с “Ростелекомом” нам удалось увеличить количество видеокамер в областной системе до 9 500 устройств, к концу года этот показатель вырастет до 10 000. Таким охватом территорий видеонаблюдением могут похвастаться только мегаполисы или города, которые принимали крупные международные мероприятия. При этом наш проект имеет важную особенность – прямые трансляции доступны всем липчанам. И жители региона регулярно высказывают заинтересованность в его развитии: мы регулярно получаем обращенияот граждан с просьбой установить камеры во дворах или на придомовых парковках».

Решения, использованные в Задонске, доступны с услугой «Видеонаблюдение для бизнеса». Этот сервис помогает выстроить систему на неограниченном количестве объектов. Он позволяет с помощью приложения удаленно настраивать оповещения, качество видео, время хранения архива и другие опции. Также организации могут подключить модуль видеоаналитики, чтобы фиксировать количество посетителей или получать информацию о незаконном проникновении.

Оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» организации могут на сайте «Ростелекома», а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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