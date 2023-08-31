Школы Липецкой области примут более 13 тысяч первоклассников в новом учебном году Фото: "КП" Архив

1 сентября в Липецкой области за парты сядут более 13 тысяч первоклассников. Всего в регионе занятия начнутся для 130 тысяч школьников. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления образования и науки. Учеников в новом году ждут несколько изменений.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗАНЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Школьников начнут больше приобщать к работе руками. Трудовое воспитание закрепили на законодательном уровне. К примеру, ребята будут учить высаживать деревья и цветы рядом с образовательными учреждениями. Дети станут самостоятельно украшать классы к праздникам. Юных липчан будут звать на помощь в музеи и библиотеки.

Также с 1 сентября 2023 года введут обязательные уроки по профориентации. Занятия будут проводить по четвергам. Программа коснется учеников с 6 по 11 классы. Учреждениям предстоит выбрать уровень реализации профминимума – базовый, основной или продвинутый.

УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В работе со старшеклассниками особое внимание уделят патриотизму. Для юношей и девушек разработали новый учебник истории из четырех томов. В подростках будут воспитывать уважение к Родине, духовно-нравственным ценностям и культуре страны.

Для всех школьников продолжат устраивать «Разговоры о важном». Сохранят и традицию с поднятием государственного флага. Учебная неделя будет начинаться с гимна РФ.

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И «КВАНТОРИУМ»

Современных детей все больше интересуют новые технологии. В регионе развивают молодые таланты. Так, в липецкой инженерно-технологической школе №27 откроют «Кванториум». Центр смогут посещать более 200 ребят. Школьники попробуют силы в программировании, робототехнике и других прикладных науках.

В Ельце на базе детско-юношеского центра имени Лесюка заработает «IT-куб». Специалисты будут обучать детей от семи до 17 лет. Липчанам предложат семь направлений – программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, разработка VR/AR-приложений. Не обойтись и без программирования на Python, Java и мобильных разработок.

ВЫПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ

В Липецкой области стараются поддерживать педагогов. Молодым учителям, которые впервые устроились в школы или детские сады, выплачивают разовое пособие в 120 тысяч рублей.

В 2023 году поддержу получат около 200 специалистов, в прошлом средства выделили 138 сотрудникам. Лучших педагогов ежегодно поощряют деньгами. Всего в регионе действуют девять премий для работников образования.

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