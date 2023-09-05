НЛМК откроет новый Центр здоровья

Фото: пресс-служба НЛМК

НЛМК приступил к модернизации Новолипецкого медицинского центра, расположенного в непосредственной близости от основной производственной площадки в Липецке. На его основе будет создан новый Центр здоровья НЛМК с фокусом на высокотехнологичную диагностику и востребованные в регионе медицинские специальности. Обновленный комплекс с передовым медицинским оборудованием будет доступен для сотрудников компании и всех жителей города и области.

Фото: пресс-служба НЛМК

Центр здоровья НЛМК будет состоять из клинико-диагностического центра с отделением лучевой диагностики и блока промышленной медицины.

Клинико-диагностический центр планируется открыть в 2025 году. Он будет оснащен оборудованием мирового класса для проведения магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, маммографии, эндоскопии, ультразвуковых исследований. Врачи будут работать по современным протоколам лечения и смогут выявлять заболевания на ранних стадиях. Блок промышленной медицины объединит цеховых терапевтов и периодические медицинские осмотры для сотрудников НЛМК и откроется уже в 2024 году.

Фото: пресс-служба НЛМК

Для пациентов Центра здоровья НЛМК станут доступны врачи востребованных узких специальностей: пульмонолог, аллерголог, невролог, ревматолог и другие. Появится направление педиатрии и возможность пройти реабилитацию и лечение на базе дневного стационара. Медицинское учреждение сможет принимать до 700 человек в день более чем по 40 направлениям.

Инвестиции в Центр здоровья НЛМК составят около 4 млрд рублей.