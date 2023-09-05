В «Липецкэнерго» обсудили перспективы сотрудничества с Орловским учебным комбинатом

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин провел рабочую встречу с директором Орловского учебного комбината Евгением Ефимочкиным. Главной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего сотрудничества.

Руководители определили приоритетные направления для выездных обучающих мероприятий на 2023 и 2024 годы. Среди них повышение квалификации по программам «Контраварийная подготовка водителей зима/лето», «Защитное вождение», «Электромонтер ОВБ», «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте».

В мае – июне текущего года в липецком филиале ПАО «Россети Центр» состоялись первые выездные обучающие курсы по программам повышения квалификации для водителей. Образовательные программы выходят за рамки ПДД и учат не допускать дорожно-транспортные происшествия, несмотря на любые действия других участников движения.

В ходе визита Евгений Ефимочкин посетил музей «Липецкэнерго», где познакомился с историей развития энергетики Липецкой области, а в Центре управления сетями оценил возможности применяемых информационных систем, позволяющих дистанционно управлять работой электросетевого комплекса всего региона.

«В «Липецкэнерго» ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку более 800 руководителей, специалистов и рабочих. Нас заинтересовали перспективы сотрудничества с Орловским учебным комбинатом, который имеет богатый опыт педагогической и методической работы со специалистами энергетической отрасли и предлагает возможности проведения обучающих курсов в регионах. У нас уже запланированы совместные обучающие мероприятия на ближайшие два года», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.