Дежурство полицейских и спасателей: как в Липецкой области обеспечат безопасность избирателей в дни выборов

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

В этот вторник, 5 августа, на избирательных участках Липецка отрепетировали сценарий на случай угрозы минирования. Организаторы и силовики отработали действия перед выборами.

Так, по легенде позвонили председателю участкового избиркома №23-13. Он располагается в Доме культуры «Студеновский». Неизвестные сообщили о бомбе. Информацию сразу передали экстренным службам.

К месту ЧП вызвали кинолога с собакой, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии. Полицейские и сотрудники МЧС вывели липчан из здания. Ящики для голосования, списки избирателей и бюллетени опечатали и забрали из помещений.

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

Горожан посадили в автобус. Транспорт приехал к пожарному выходу ДК. Эвакуация заняла шесть минут. Еще пару минут потратили на то, чтобы разместить в салоне маршрутки временный участок.

Также стражи порядка дали инструкции, как общаться с человеком, который заявляет о минировании. Перебивать абонента не стоит. За время разговора лучше запомнить тембр голоса и акцент. По возможности предположить возраст. Важен тон собеседника. Он может оказаться шутником, неадекватным или выпившим.

Во время выборов каждый участок будут охранят двое полицейских. Один – при входе, другой – в комнате для голосования. Пожарные подготовили огнетушители, продумали и освободили пути эвакуации. Спасатели будут дежурить в частях по графикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для жителей новых регионов России в Липецке открыли три избирательных участка

Голосование продлится с 1 по 4 сентября (подробности)