Игорь Артамонов: При участии энергетиков только в текущем году в регионе реализован ряд важных проектов

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили подготовку к отопительному сезону в зоне ответственности филиала «Липецкэнерго».

Руководитель электросетевой компании отметил, что на территории Липецкого региона подготовка к осенне-зимнему периоду выполняется своевременно, в штатном режиме. На сегодняшний день пройден основной этап ремонтной программы, направленной на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Игорь Маковский также рассказал о ходе реализации инвестпрограммы, мероприятия которой способствуют развитию энергокомплекса и улучшению социально-экономического климата в регионе.

Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что благодаря сотрудничеству с энергетиками инвестиционный потенциал Липецкой области растет и положительным образом отражается на качестве жизни населения региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«При участии энергетиков только в текущем году в регионе реализован ряд важных проектов. Подключение новых промышленных, социальных объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, – всё это требует тесного взаимодействия и конструктивного диалога. Компания «Россети Центр» на должном уровне справляется со своей задачей, чем способствует как надежному электроснабжению потребителей, так и повышению инвестиционной привлекательности региона», – отметил Игорь Артамонов.

«Приоритетной задачей энергетиков сегодня является завершение всех запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также его надёжное прохождение. В липецком филиале ее решают уверенно. Одновременно с ремонтами продолжают реализовываться программы, направленные на дальнейшее развитие энергокомплекса и, как следствие, Липецкой области», – сказал Игорь Маковский.