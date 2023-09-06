Станислав Воскресенский и Игорь Маковский приняли участие в общественной приемке новой системы уличного освещения в городе Шуя

Фото предоставлено «Липецкэнерго

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу в городе Шуя.

В ходе совместного визита руководители региона и энергокомпаний встретились с жителями и обсудили с ними итоги работ по проекту «Светлый город». В рамках него ивановские энергетики выполнили строительство 13 км линий, провели установку 235 стоек и 2087 светильников, благодаря чему освещение появилось на 103-х улицах. После окончания энергосервисного контракта будет освещено 95% городского пространства Шуи.

Это часть системной работы, которую ведет компания в Ивановской области. На прошлой неделе был завершен аналогичный проект в Кинешме – там свет появился еще на 267 улицах.Филиал «Ивэнерго» активно модернизирует электросетевой комплекс региона, развивая и обслуживая 61% сетей наружного освещения во всех муниципальных районах.

«В свое время проект «Светлый город» совместно с компанией «Россети» придумали по просьбе жителей. Свет – самое главное – это безопасность. Сегодня подключаем улицы в Шуе, теперь 95% улиц будут с освещением, это один из самых высоких показателей в Центральной России. Мы будем добиваться того, чтобы все наши города были настолько же освещены как Иваново, Шуя и Кинешма. Мы должны работать так, чтобы наш регион стал одним из самых светлых в Центральной России. Мы к этому и идем», – отметил Станислав Воскресенский.

«В Ивановской области у нас выстроено продуктивное взаимодействие с Правительством. Это позволяет реализовывать потенциал филиала с максимальной эффективностью по всем направлениям нашей деятельности. Мы безусловно исполняем свою основную задачу по обеспечению надежного электроснабжения и при этом делаем жизнь жителей безопаснее и светлее, создаем современные Центры управления, внося свой вклад в социально-экономическое развитие региона», – подчеркнул Игорь Маковский.