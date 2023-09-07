Вячеслав Гладков: «В сентябре возобновляем курсы по оказанию первой помощи»

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе возобновляются обучающие курсы по оказанию первой доврачебной помощи. Обучение стартует уже в конце сентября. Все занятия проводят опытные специалисты – сотрудники областного Центра медицины катастроф.

Программа курса «Первая помощь» Школы Медицины Катастроф включает базовые знания и умения, которыми может овладеть каждый житель Белгородской области. Структура курса содержит навыки, необходимые при оказании первой помощи, самопомощи, выживании. Не обойдется и без итоговой проверки знаний. Она будет проходить в формате инсценировки ситуационных задач, максимально приближенной к атмосфере реальных событий.

Во время обучения белгородцы получат теоретические знания и пройдут занятия по их практическому применению по следующим разделам:

- Правовые вопросы оказания первой помощи;

- Действия при отсутствии сознания, дыхания и кровообращения;

- Помощь при травмах и наружных кровотечениях, наложение различных видов повязок;

- Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях;

- Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей;

- Первая психологическая помощь;

- Тактика поведения, выживания в условиях ЧС.

- В прошлом году мы организовывали на базе Центра медицины катастроф обучение по оказанию первой помощи. С осени прошлого года по лето 2023 года более 20 тысяч человек прошли через эти курсы. Оперативная обстановка у нас продолжает оставаться сложной, поэтому и навык оказания первой помощи, конечно, очень правильный навык, которым должен обладать практически каждый житель области, особенно жители прифронтовых, приграничных районов, – подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Группы формируются по мере поступления заявок. Занятия проходят на бесплатной основе с 9:00 до 17:00 каждое воскресенье. Записаться на обучение можно на сайте или по телефонам: (4722) 56-98-94, (4722) 32-57-11