ВТБ открыл в Липецке крупнейшее в области отделение нового формата

ДО «Площадь Петра Великого» — крупнейший офис банка расположен в центре Липецка.

Территория современного мультиформатного пространства насчитывает 3 тысячи квадратных метров. Обслуживать клиентов по ключевым бизнес-направлениям здесь будут более 60 специалистов.

Крупнейший офис ВТБ в Липецке – ДО «Площадь Петра Великого» - расположен в самом центре города по адресу ул. Первомайская, дом 1. В нем будет осуществляться обслуживание клиентов массового сектора, сегментов Привилегия и СМБ.

Концепция проекта основана на персональном внимании к посетителям и высочайших стандартах банковского сервиса. В офисе нет стоек, перегородок и закрепленных мест для сотрудников – они обслуживают клиентов при помощи ноутбуков. Внутреннее пространство отделения предусматривает как открытые локации, так и зоны для конфиденциальных переговоров. Современный дизайн, яркие цветовые решения, мебель и предметы декора делают атмосферу в отделении еще более располагающей к конструктивному диалогу. Приятным дополнением к визиту в офис для посетителей станут удобная кофе-зона и свободный Wi-Fi.

Планируется, что территория офиса будет активно использоваться для проведения различных мероприятий: проектом предусмотрен конференц-зал для организации бизнес-тренингов, лекций по повышению финансовой грамотности, выставок.

Комфортная среда обслуживания обеспечена и за периметром отделения. Доступ к банкоматам открыт круглосуточно – новая точка продаж включает в себя «Зону 24/7». Здание имеет собственную парковку. Особое внимание уделено доступности офиса для людей с ограниченными возможностями здоровья: организована безбарьерная среда для маломобильных клиентов, все элементы навигации и банкоматы адаптированы для слабовидящих или незрячих посетителей.

Торжественная церемония открытия офиса нового формата.

- Для нас важно предоставить клиентам возможность не только оперативно воспользоваться услугами ВТБ через дистанционные сервисы, но и при необходимости получить профессиональную консультацию при личном визите в банк. Открывшийся в Липецке офис нового формата, станет опорным отделением, флагманом нашей сети продаж в регионе. Удобная локация, ультрасовременные технологии, продуманное зонирование пространства позволят специалистам банка значительно повысить качество и скорость обслуживания клиентов. И, я уверен, что благодаря эффективной работе офиса нового формата, мы сможем продолжать динамично наращивать клиентскую базу ВТБ в регионе, которая уже сегодня насчитывает более 106 тысяч юридических и физических лиц, - подчеркнул управляющий ВТБ в Липецкой области Александр Прокопенко.

- Мы видим, как активно развивается ВТБ на территории Липецкой области. Новый офис высокотехнологичный, он позволит сделать обслуживание в банке наиболее комфортным для посетителей. Очень рад, что ВТБ не стоит на месте, а активно движется вперед, - отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

ВТБ одним из первых на банковском рынке запустил современный стандарт мультифункционального офиса. Инновационный проект получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».

Подробную информацию о работе офисов вы можете получить на официальном сайте, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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