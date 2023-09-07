«Квадра» завершила гидравлические испытания в Липецке

В Липецкой области за время гидравлических испытаний нашли 834 повреждения трубопроводов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Гидравлические испытания в Липецкой области подошли к концу. «Квадра» постепенно включает горячую воду жителям. В региональном центре проверка длилась с 17 апреля по 6 сентября. Энергетики нашли 728 повреждений на тепловых сетях. За два этапа недочеты обнаружили на коммуникациях от котельных «Привокзальная», «Северо-западная», «Юго-западная», «Семашко», «Угловая», «Льва-Толстого», «Октябрьская», «Депутатская», а также Липецкой ТЭЦ-2.

В Ельце специалисты устранили 58 поломок, сообщили в пресс-службе липецкого филиала «Квадры». Здесь гидравлические испытание также проходили в два этапа – с 11 по 24 мая, и с 11 мая по 24 июля. В Данковском районе теплосети проверяли с 26 июня по 17 июля. Рабочие исправили 48 дефектов на трубопроводах.

– Сейчас наши специалисты готовят энергооборудование станций и котельных к эксплуатации в зимний период, создают аварийные запасы топлива и материально-технических ресурсов для устранения возможных нештатных ситуаций в отопительном сезоне, – рассказал главный инженер филиала Виталий Гордеев. – Все работы будут завершены в установленные графиками сроки.

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