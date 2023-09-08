Игорь Артамонов: Ремонтировать поликлиники нужно как в областном центре, так и в районах

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Предполагается, что работы проведут в 11 объектах. Так, в примерный план внесены поликлиники №1, №2 и «Липецк-Мед» в районе ЛТЗ.

«Потребность большая. Ремонтировать поликлиники нужно как в областном центре, так и в районах. Люди должны лечиться в достойных условиях, а медики работать в комфортных кабинетах и лабораториях», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

О планах по ремонту медучреждений губернатор рассказал сегодня в ходе посещения отремонтированного пространства в Липецкой областной больнице. Руководитель региона пообщался с пациентами, спросил, что, по их мнению, в первую очередь нужно обновлять в медучреждениях.

«Областную больницу похвалили, но к городским поликлиникам – масса замечаний. Благодарен за искренность. И тесно, и маршрутизация неудобная, и посидеть негде. Обязательно учтём эти замечания», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Губернатор поручил своему заместителю Ольге Белоглазовой готовить итоговый проект. В следующем году планируется начало большого ремонта медучреждений.