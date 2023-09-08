Игорь Артамонов: Это выбор настоящих мужчин и таких в нашем регионе много

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область продолжает формировать третий именной артиллерийский дивизион. Еще 15 бойцов, заключивших контракт с Минобороны, отправляются на боевое слаживание в Кострому. После этого им предстоит служить в ВДВ. Перед отправкой с военнослужащими встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, пожал им руки.

«Каждый понимает, ради чего и ради кого идёт служить. Это выбор настоящих мужчин. И я с большим чувством гордости могу сказать, что таких в нашем регионе много», – сказал Игорь Артамонов.

По поручению губернатора новобранцев снабжают укомплектованными рюкзаками, в каждом из которых есть спальный мешок, зарядное устройство, бельё и предметы первой необходимости. Прилагается аптечка, в которой есть все с учетом пожеланий с фронта. Также бойцы получили шевроны «Гордость Липецкой Земли».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Липчане служат доблестно, проявляют отвагу, их отличает смелость, дисциплина и профессиональная подготовка. Мы узнаем это напрямую от командования наших именных подразделений, с которыми находимся на постоянной связи. Третьему подразделению, как и двум другим с нашей стороны будет обеспечена всесторонняя помощь. За родными наших бойцов присмотрим, чтобы они ни в чем не нуждались», – добавил губернатор.

Комплектование третьего липецкого артдивизиона продолжается. Узнать подробности о службе по контракту можно по номеру: 117. Также работает круглосуточная горячая линия: 8 (4742) 27-09-38. Пункт отбора на военную службу в Липецке находится по адресу: ул. Плеханова, 53а.