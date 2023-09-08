Сезонные овощи, сахар и молоко подешевели за неделю в Липецкой области

В Липецкой области подешевели капуста, лук, морковь и картофель Фото: архив "КП"

За неделю в Липецкой области подешевели многие продукты, более всего – сезонные овощи. Так, цена картофеля, колбасы и пастеризованного молока уменьшились на процент; сахара, соли и печенья – 2%; помидоров – 2,5%; маргарина – 3%. Стоимость свеклы снизилась на 4%; лука – 6%; моркови – 8% и капусты – 12%.

Теперь килограмм соли стоит 13 рублей; картофеля – 21; лука – 24; свеклы – 27; капусты – 29 и моркови – 34 рубля. Литр молока обойдется в 64 рубля; кило сахара – 68; помидоров – 72; маргарина – 193; печенья – 227 и колбасы – 410 рублей.

Цены на мясо несколько изменились в регионе. Менее, чем на процент подешевела свинина. А вот баранина и курица, наоборот, стала дороже почти на 1%, говядина – на полтора. Дешевле всего купить килограмм охлажденной и мороженой курицы – 187 рублей. За свинину липчане заплатят в среднем 278 рублей, говядину – 458 и баранину – 569 рублей.

За семь дней в Липецкой области поднялась стоимость детских овощных консервов на 2%; подсолнечного масла – 2,5%; бананов – 4,5% и огурцов – 6%. За килограмм огурцов придется отдать 74 рубля; бананов – 110 и литр масла – 117 рублей. Овощное пюре стоит 566 рублей за килограмм.

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