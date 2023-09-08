Дизельное топливо подорожало на полтора рубля за неделю в Липецкой области

В Липецкой области подорожали бензин и дизель Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области дизельное топливо подорожало на 2,6% – полтора рубля. Теперь в среднем за литр «соляры» придется отдать 61 рубль. По данным Липецкстата, выросла также цена бензина – на процент. Его средняя стоимость теперь чуть меньше 54 рублей.

Марка АИ-92 стала дороже на 1,2%, АИ-95 – на 0,9%. «Горючее» с октановым числом 98 и выше поднялось в цене на 0,6%. Жители региона смогут купить литр АИ-92 за 51 рубль; АИ-95 – почти 56 рублей и АИ-98 – за 67 рублей.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в областном центре пройдут ярмарки. Торговцы будут работать на четырех точках. Покупателей будут ждать с восьми утра до шести вечера. Подробности можно найти по ссылке.